انزعاج في كوريا الجنوبية بعد كشف السفير الأمريكي لأسرار عسكرية

أعربت كوريا الجنوبية عن انزعاجها من تغريدة للسفير الأمريكي لديها، هاري هاريس، كشف فيها عن وصول طائرة مسيرة من نوع "غلوبال هوك RQ-4 Block 30" إلى سيئول.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر مطلع لم تذكر هويته قوله: "موقفنا الأساسي هو عدم نشر هذه الأشياء لأسباب أمنية. غلوبال هوك تعد أحد أصول المراقبة الرئيسية، على الرغم من أننا نتفهم الاهتمام الكبير بها".

وأضاف المصدر: " يمكن النظر لها (التغريدة) كعمل دبلوماسي، ولكن سيئول لا تريد الإعلان عن وصول الطائرة".

وأفادت مصادر أخرى بأن السفير، باعتباره قائدا عسكريا سابقا، معروف باهتمامه بمثل هذه الأصول، وربما رأى أن التسليم السلس للطائرة يعد علامة على التحالف القوي بين واشنطن وسيئول.

وكان السفير الأمريكي لدى سيئول قد كشف في تغريدة على صفخته في "تويتر" الأحد الماضي، عن وصول طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "غلوبال هوك" إلى كوريا الجنوبية.

Congratulations to the U.S.-ROK Security Cooperation teams on delivering Global Hawk to the ROK this week. A great day for ROKAF and the ironclad #USROKAlliance. @USForcesKoreapic.twitter.com/y5dfjCZPiO — Harry Harris (@USAmbROK) April 19, 2020

وكتب هاريس في تغريدة: "مبارك لفريقي التحالف الأمني الأمريكي-الكوري الجنوبي على إيصال طائرة غلوبال هوك لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع"، رافعا صورة لوحدتين من طائرة غلوبال هوك RQ-4 Block 30 الموجهة عن بعد.

واشترت كوريا الجنوبية بموجب اتفاقية وقعتها سنة 2011، أربع طائرات مسيرة من هذا النوع، وتم تسليم الطائرة الأولى في ديسمبر من العام الماضي.

المصدر: يونهاب