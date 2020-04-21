 
مباشر

مصادر دبلوماسية: تداعيات كورونا قد تطيح بـ10% من الناتج الاقتصادي للدول

مال وأعمال

مصادر دبلوماسية: تداعيات كورونا قد تطيح بـ10% من الناتج الاقتصادي للدول
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/npk6

رجح دبلوماسيون ومسؤولون أن لا يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الإفتراضي المقررالخميس المقبل أي قرارات نهائية بشأن كيفية تمويل وإنعاش الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
أوروبا تحتاج 500 مليار يورو لتعافي اقتصادها من تداعيات كورونا
أوروبا تحتاج 500 مليار يورو لتعافي اقتصادها من تداعيات كورونا

وخلال مناقشة جلسات تحضيرية مع مبعوثي الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، قدرت الهيئة التنفيذية أن التفشي العالمي يمكن أن يستهلك ما يصل إلى 10% من الناتج الاقتصادي للدول.

وقالت المصادر إن الهيئة التنفيذية أبلغت مبعوثي الدول الأعضاء الـ 27 أنها تريد تمويل صندوق انتعاش جديد عبر زيادة ما يسمى "بالإرتفاع في الميزانية المشتركة المقبلة" للكتلة.

من جهتها أوضحت دول، مثل النمسا وألمانيا وهولندا والسويد، إن جمع مثل صندوق الانتعاش هذا يجب أن يكون مؤقتا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا