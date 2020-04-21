مصادر دبلوماسية: تداعيات كورونا قد تطيح بـ10% من الناتج الاقتصادي للدول

رجح دبلوماسيون ومسؤولون أن لا يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الإفتراضي المقررالخميس المقبل أي قرارات نهائية بشأن كيفية تمويل وإنعاش الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

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وخلال مناقشة جلسات تحضيرية مع مبعوثي الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، قدرت الهيئة التنفيذية أن التفشي العالمي يمكن أن يستهلك ما يصل إلى 10% من الناتج الاقتصادي للدول.

وقالت المصادر إن الهيئة التنفيذية أبلغت مبعوثي الدول الأعضاء الـ 27 أنها تريد تمويل صندوق انتعاش جديد عبر زيادة ما يسمى "بالإرتفاع في الميزانية المشتركة المقبلة" للكتلة.

من جهتها أوضحت دول، مثل النمسا وألمانيا وهولندا والسويد، إن جمع مثل صندوق الانتعاش هذا يجب أن يكون مؤقتا.

المصدر: "رويترز"