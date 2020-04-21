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لليوم الرابع على التوالي كوريا الجنوبية تسجل أرقاما أحادية للمصابين بفيروس كورونا

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لليوم الرابع على التوالي كوريا الجنوبية تسجل أرقاما أحادية للمصابين بفيروس كورونا
Reuters Kim Hong-Ji
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أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 9 إصابات فقط بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن العدد الكلي للإصابات بالفيروس بلغ حتى فجر اليوم الثلاثاء، 10683 حالة.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية منها أنه تم اكتشاف 9 حالات جديدة من الإصابة بكورونا في البلاد حتى منتصف ليل يوم أمس.

وانخفض المعدل اليومي للاصابات الجديدة مرة أخرى إلى الرقم الأحادي بعد أن سجل 8 حالات يوم الأحد الماضي، وبقي المعدل اليومي في حدود 10 لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت كوريا الجنوبية 237 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وبدأت سيئول تخفيف القيود على التجمعات في الكنائس وعلى الأحداث الرياضية، وذلك بعد تراجع عدد الإصبات بفيروس كورونا.

المصدر: يونهاب

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