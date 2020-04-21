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سكان نيويورك يتقدمون بدعوى ضد منظمة الصحة العالمية بسبب كورونا

أخبار العالم

سكان نيويورك يتقدمون بدعوى ضد منظمة الصحة العالمية بسبب كورونا
Reuters
مدينة نيويورك
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أقام سكان نيويورك دعوى قضائية ضد منظمة الصحة العالمية بسبب "الإهمال الذي أظهرته المنظمة تجاه فيروس كورونا".


وجاء في البيان المنشور في نظام السجلات القضائية الإلكترونية: "هذه دعوى قضائية جماعية ضد منظمة الصحة العالمية عن الأضرار الجسيمة التي لحقت وتسببت بها للمدعين.. كان ذلك نتيجة إهمال جسيم من قبل منظمة الصحة العالمية، التي لم تعلن عن الفيروس التاجي في الوقت المناسب، ولم تعلن حالة طوارئ صحية عامة على صعيد دولي".

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وأضاف بيان الدعوى: "لم تسجب منظمة الصحة العالمية وتبادر بالكشف عن فيروس كورونا، وشاركت في إخفاء هذه الجائحة في الصين ككل، وكذلك في هوبي ووهان، مما تسبب وساهم في الانتشار اللاحق لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في الولايات المتحدة ونيويورك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه اتهامات إلى الصين بأن معلوماتها بشأن انتشار الفيروس "مضللة"، كما حمل ترامب منظمة الصحة العالمية جزءا مما فعلته الصين، مضيفا أنه كان بالامكان درء الوباء لو صدقت منظمة الصحة في التعامل مع تقاريرها.

وقرر ترامب تعليق مساهمة حكومة الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية، منددا بطريقة تعاملها مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومتهما إياها بالانحياز لصالح الصين.

المصدر: نوفوستي

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