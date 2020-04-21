ترامب: سأغلق الهجرة إلى أمريكا مؤقتا لمواجهة كورونا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

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ووصف الليلة للماضية، في تغريده على تويتر، فيروس كورونا بالعدو غير المرئى، قائلا :"في ضوء الهجوم من قبل العدو غير المرئي، وكذلك الحاجة إلى حماية وظائف المواطنين الأمريكيين العظماء، سوف أوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة".

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

وسأل مراسل صحفى الرئيس الأمريكي عن التقارير التي تفيد بأن الشركات الكبيرة تحصل على قروض تجارية صغيرة، بينما تكافح الشركات الصغيرة الفعلية للحصول على الأموال التي تحتاجها بشدة، فرد ترامب مازحا أنه لم يحصل على قرض: "أعرف شيئا واحدا، لم أحصل على أي شيء".

وعن القروض للشركات الكبيرة قال: سننتظر وسيضطر بعض الأشخاص إلى إعادته، وإذا حصل شخص ما على شيء يعتقد أنه غير لائق، فسنعيده مرة أخرى".

يذكر أن عددا من الولايات شهدت احتجاجات ضد قيود التباعد الاجتماعي، والمطالبة بإعادة فتح الاقتصاد والشركات وعودة الحياة إلى طبيعتها، ويرى مراقبون أن موقف الرئيس الأمريكي يأتي لقناعاته بضرورة العودة إلى العمل، لوقف نزيف الاقتصاد الحاد الذي خرج عن السيطرة رغم خطة التحفيز التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية بأكثر من 3 تريليونات دولار، مخصصة للشركات والأفراد المتعثرين.

وفى تقرير لها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة تبدأ تجربة سريعة في الاقتراض بدون سابقة، مع حصول الحكومات المحلية والشركات على تريليونات الدولارات من الديون لتعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 42 ألف شخص، كما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" يوم الاثنين.

وحسب المعلومات الأخيرة فإن معدل الزيادة في عدد الإصابات تباطأ، بعدما بلغ حوالي 30 ألف حالة يوميا الأسبوع الماضي، إذ تم تسجيل 20 ألف إصابة جديدة فقط يوم الاثنين.

المصدر:وكالات