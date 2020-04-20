تركيا تجلي 171 من مواطنيها العالقين في السعودية

أجلت السلطات التركية، اليوم الاثنين، 171 من مواطنيها العالقين في السعودية، إثر إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين جراء جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية بأن طائرة كانت تقل المواطنين الـ171 هبطت في مطار أضنة جنوبي تركيا قادمة من السعودية.

وأضافت أنه تم نقل الركاب بالحافلات إلى ولاية مرسين جنوب البلاد لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم.

والجمعة، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفا من مواطنيها من 59 دولة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأوضح نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، في تغريدة على "تويتر"، أن عملية الإجلاء تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية والداخلية والنقل والبنى التحتية والصحة والشباب والرياضة، وكذلك سلطات الولايات المعنية.

وتعتبر تركيا حاليا أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا خارج أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت في البلاد حتى الآن 90980 إصابة مؤكدة بالمرض بما في ذلك 2140 حالة وفاة.

المصدر: وكالات