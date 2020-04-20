نتنياهو وغانتس يوقعان على اتفاق حكومة وحدة

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة.

ومن المتوقع أن ينضم "حزب العمل" إلى هذه الحكومة أيضا.

كما أوضحت مصادر إسرائيلية أن حزب غانتس سيتسلم وزارات الدفاع والخارجية والقضاء والاتصالات والرياضة والزراعة والسياحة والاستيعاب وغيرها.

وذكرت "القناة 12" الإخبارية أن بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، توصلا إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية ينهي عاما من الجمود السياسي.

وفشل نتنياهو وغانتس في الـ15 من أبريل في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة، حيث انتهت المهلة القانونية الممنوحة لغانتس لإنجاز المهمة.

وانتهت عند منتصف ليل 14 أبريل المهلة الثانية التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لغانتس لتشكيل الحكومة، وأكد غانتس عدم رغبته بإجراء انتخابات جديدة.

ويوم 16 أبريل أعاد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كتاب تشكيل الحكومة إلى الكنيست، بعد انقضاء مدة التكليف الممنوح إلى رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل ائتلاف حاكم.

وأكد ريفلين حينها عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه أبلغ غانتس، الذي يتولى منصب رئيس الكنيست، بهذا القرار، معربا عن أمله في أن يتمكن المشرعون من الوصول إلى أغلبية بغية تجنيب البلاد الجولة الرابعة على التوالي من إعادة الانتخابات.

جدير بالذكر أن زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس انتخب يوم 26 مارس 2020 رئيسا للكنيست، وذلك في إطار صفقة مع حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو.

وصوت لصالح غانتس 74 عضوا في الكنيست، مقابل 18 صوتا ضده وامتناع باقي الأعضاء عن التصويت.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية