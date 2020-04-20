ولاية نيويورك تسجل تراجعا لوفيات كورونا اليومية والحاكم يحذر من ارتفاع الإصابات

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو اليوم الاثنين، تسجيل 478 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية في تراجع مستمر للمعدل اليومي، لكنه حذر من خطر ارتفاع حاد للإصابات مستقبلا.

وأفاد كوومو، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، بارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولاية خلال اليوم الماضي 478 حالة جديدة، ليصل إلى مستوى 14167 بعد أن كانت عند نقطة 13689 مساء أمس الأحد.

ويشير هذا الرقم إلى استمرار التراجع الملموس في ارتفاع الوفيات اليومي في نيويورك، التي تعتبر أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، والسبت 540 حالة، والأحد 507 حالات، كما تعتبر الحصيلة الجديدة الأقل من نوعها منذ أكثر من أسبوعين.

وأكد أن المؤشرات الحالية، بما في ذلك أعداد المرضى في المستشفيات وغرف العناية المركزة، تدل بشكل عام على تراجع وتيرة انتشار الجائحة، لكنه تساءل: "الأرقام تنخفض، لكن بأي سرعة؟".

وحذر عمدة نيويورك من ارتفاع وتيرة انتشار الإصابات بالفيروس في الولاية بشكل ملحوظ على خلفية توقعات خروج كثير من الناس من منازلهم في ظل تحسن الأوضاع الجوية.

كما شدد على ضرورة متابعة سير الجائحة بشكل دقيق جدا حتى الحصول على علاج طبيعي فعال أو لقاح مناسب.

وحذر كوومو كذلك من أن الولايات ستكون مجبرة على خفض التمويل للمدارس والمستشفيات وأجهزة سلطات المحليات بنسبة 20% في حال عدم حصول مساعدات كافية من قبل الحكومة الفدرالية.

المصدر: وكالات