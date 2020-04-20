روحاني لأمير الكويت: الأمن الإقليمي سيتحقق بالتعاون بين دول المنطقة

قالت الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الرئيس حسن روحاني أكد خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الأمن الإقليمي سيتحقق بالتعاون بين دول المنطقة.

وصرح روحاني بأن إيران تأمل أن تتخذ دولة الكويت مواقف تجاه الممارسات الأمريكية الخاطئة في المنطقة.

وأكد أن العالم يعيش ظروفا قاسية وأنه يأمل من البعض إعادة النظر في الأخطاء السابقة وإرساء أدائهم بناء على الظروف الإنسانية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لأجل ضمان الأمن الاقليمي ومكافحة كورونا.

وأوضح حسن روحاني أنه بات لدى إيران تجربة جيدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأنهم مستعدون لنقل خبراتهم إلى الدول الصديقة كالكويت.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد قال إن بلاده مستعدة للحوار والتعاون مع الدول العربية المطلة على الخليج، دون أي شروط مسبقة، وعلى كافة المستويات.

وصرح موسوي: "من التطورات التي أفرزتها جائحة كورونا هي أنها قاربت من وجهات النظر بين البلدان وأعادت ترتيب الأولويات.. إيران على استعداد للحوار والتعاون مع الدول العربية المطلة على الخليج، دون أي شروط مسبقة وعلى كافة المستويات".

المصدر: وكالات