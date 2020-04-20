مفت روسي: يجب الاستعداد لإلغاء موسم الحج في هذا العام

اعتبر المفتي الروسي، رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، ألبير كرغانوف، أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى إلغاء موسم الحج لهذا العام.

وقال كرغانوف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مقر وكالة "روسيا سيغودنيا": "من السابق لأوانه تأكيد أو نفي ما إذا كان سيتم إجراء موسم الحج أم لا، لكن بعض المؤشرات المتوفرة حاليا تدفع إلى الاستعداد إلى أنه لن يتم هذا العام أداء فريضة الحج".

وأشار المفتي الروسي، الذي يترأس أحد المؤسسات الإسلامية في البلاد، إلى أن لدى السعودية مصالح وطنية خاصة بها، وأنها تسعى إلى رعاية صحة مواطنيها عبر محاولة حمايتهم من فيروس كورونا.

وتابع: "انطلاقا من هذا المبدأ يتقدم النظام الصحي في السعودية بمقترحات للحد من أداء فريضة الحج لهذا العام، وعلى مؤمنينا الاستعداد لهذا الأمر. ومكاتب تنظيم الحج ستعيد الأموال التي جمعتها إن لم يتم ذلك حتى الآن".

وفي 31 مارس الماضي دعت الحكومة السعودية المسلمين في كل أنحاء العالم إلى التريث قبل وضع أي خطط خاصة بالحج أو العمرة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي يوم 27 فبراير أعلنت السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا.

المصدر: نوفوستي + وكالات