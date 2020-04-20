كورونا يتفشى بنزل لطالبي لجوء في البرتغال

أفاد عضو مجلس بلدية لشبونة، كارلوس كاسترو، بأن فيروس كورونا المستجد اجتاح نزلا للشباب بالعاصمة البرتغالية وأصاب 138 من بين 175 شخصا من طالبي اللجوء المقيمين فيه.

وأوضح كاسترو لوكالة "رويترز" أنه تم إجلاء سكان النزل، أمس الأحد، إلى المسجد المركزي في لشبونة لفحصهم بعد ثبوت إصابة أحدهم بالفيروس، وسيعاد القليلون الذين جاءت نتيجة فحوصهم سلبية للنزل الذي يتم تطهيره حاليا.

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة هؤلاء الناس وسلامة كافة سكان الحي".

وقالت مونيكا فارينيا، رئيسة مجلس اللاجئين في البرتغال، إنه تم التعامل مع الموضوع بسلاسة، لكن المجلس قلق بشأن احتمال انتقال العدوى لنزل أخرى حيث يصعب تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ولم يكن بوسع فارينيا أن تحدد على الفور الدول التي ينتمي لها طالبو اللجوء الذين تم إجلاؤهم من بيت الشباب أمس الأحد.

وسجلت البرتغال 20863 إصابة و735 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما تقرر يوم الخميس تجديد حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ 18 مارس حتى الثاني من مايو.

المصدر: "رويترز"