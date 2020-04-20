رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ردعنا لمصاصي الدماء ليس بالأمر الهين

تحدث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الاثنين، في كلمته خلال المؤتمر العام لقادة قوى الأمن الداخلي، عن أوضاع المنطقة والتهديدات الموجهة لبلاده.

وصرح اللواء محمد باقري بأن "الردع أمام أعداء مصاصين للدماء كالولايات المتحدة والكيان الصهيوني ليس أمرا هينا".

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وأضاف أن "الدول التي تقوم بإثارة الحروب بدلا عن متابعة أمور شعوبها لم ولن تتجرأ على العدوان على إيران"، ولم يقدروا على الهجوم على بلاده "إزاء استهداف طهران لقاعدة عين الأسد ردا على عملية اغتيال قاسم سليماني، بما يؤشر إلى قوة القوات المسلحة الإيرانية وقدراتها الرادعة".

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن عملية الاغتيال الغادرة للقائد قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة في محيط مطار بغداد يوم 3 يناير "ليس بالعمل الشجاع"، مؤكدا أنه "عمل اليائس وانفعالي قام به العدو باغتياله شخصا حل ضيفا على دولة أخرى".

وأكد أن طهران ردت بصورة مناسبة على ذلك، كما أن الشعب العراقي ومحور المقاومة ردوا بقوة على عملية الاغتيال الغادرة هذه، حيث تمت المصادقة على إخراج القوات الأمريكية من العراق في البرلمان العراقي وهو أمر ليس صغيرا.

وشدد رئيس الأركان على أن إيران ردت في الوقت المناسب على إجراءات الولايات المتحدة وتصدت لتهديداتها بقوة واقتدار.

وتابع اللواء باقري قائلا إنه "وبعد اغتيال الفريق الحاج قاسم سليماني ورفاقه، تمت متابعة قضية إخراج القوات الأمريكية من العراق في البرلمان العراقي، وأن الحكومة العراقية تسعى من أجل تنفيذ القرار"، موضحا أن "محور المقاومة سيتابع تحقيق هذا القرار".

المصدر: إرنا