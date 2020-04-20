لندن: ننتظر وصول شحنة المعدات الواقية من تركيا لكن أمامنا خيارات أخرى

أفاد الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن بلاده تعمل على ضمان وصول شحنة معدات واقية من تركيا إلى بريطانيا في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله إن المملكة وإن كانت تنتظر تسليم الشحنة، "إلا أنها لا تعتمد على تركيا وحدها للحصول على البذل الواقية".

وأكد المتحدث أن ما تخشاه بلاده حاليا هو حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا في بريطانيا.

وكشفت وسائل إعلام في المملكة المتحدة، أمس الأحد، تأجيل تسليم شحنة كبيرة من معدات الوقاية الشخصية المخصصة للأطباء البريطانيين العاملين على مواجهة فيروس كورونا المستجد، من تركيا اليوم الأحد.

وأكدت قناة "سكاي نيوز" أن الشحنة بوزن 84 طنا والتي تضم 400 ألف بدلة جراحية لن تصل المملكة المتحدة اليوم، كما كان مقررا، مشيرة إلى أن سبب التأجيل ليس معروفا، لكن سلاح الجو الملكي البريطاني كان مستعدا لإتمام العملية.

ويأتي ذلك على خلفية تعرض الحكومة البريطانية لانتقادات قوية داخل البلاد لكيفية تعاملها مع أزمة تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19"، مع ورود ادعاءات مفادها أن هناك خطرا متزايدا على حياة الأطباء والممرضين والمرضى ببريطانيا، بسبب استنزاف احتياطيات المعدات الواقية.

المصدر: وكالات