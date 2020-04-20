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مقاتلة "سو-35" الروسية تقترب من طائرة "بوسيدون" الأمريكية.. فيديو

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مقاتلة
Sputnik
مقاتلة سو 35 الروسية
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قال الأسطول السادس الأمريكي إن مقاتلة "سو-35" الروسية اعترضت مرتين "الطائرة الأمريكية بي-8 أ بوسيدون" خلال 100 دقيقة، للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

وجاء في البيان: "في 19 أبريل 2020، تم اعتراض الطائرة البحرية الأمريكية P-8A التي تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط ​​مرتين في 100 دقيقة من قبل "سو-35" الروسية. واعتبر الاعتراض الأول آمنا واحترافيا. تم تحديد الاعتراض الثاني على أنه غير آمن وغير احترافي".

واعتبر الأسطول السادس الأمريكي المتمركز في البحر الأبيض المتوسط، وفق البيان أن هذه المناورة "غير آمنة بسبب السرعة العالية للمقاتلة الروسية، ولإنها سببت اضطرابا لمحرك الطائرة الأمريكية. كما عرضت سلامة الطائرتين للخطر".

ونشر العسكريون الأمريكيون مقطع فيديو لرحلة "سو-35إس" على تويتر.
ويظهر في الفيديو اقتراب المقاتلة الروسية، ولكنها لم تقطع مسار الطائرة الأمريكية. 

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم بها المقاتلة الروسية بهكذا مناورة، إذ تم الإبلاغ في 15 أبريل عن اعتراض طائرة P-8A Poseidon الأمريكية أيضا بواسطة مقاتلة روسية سو 35، وحلقت على بعد أقل من ثمانية أمتار من الطائرة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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