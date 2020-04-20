 
مباشر
عاجل
السعودية تسجل 1122 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

إيران.. استقالة إمام مسجد بعد تداول فيديو "مهين" للفقراء

أخبار العالم

إيران.. استقالة إمام مسجد بعد تداول فيديو
RT
استقالة إمام مسجد في إيران بعد تداول فيديو مهين للفقراء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/npe9

قدم أحد أئمة مساجد مدينة إيرانشهر الإيرانية استقالته بعد انتقادات واسعة تعرض لها إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوزع المال على عمال فقراء في المدينة بطريقة وصفت بالمهينة.

ويظهر المقطع الإمام، ممثل المرشد الأعلى في المدينة، وهو بصدد توزيع ما قيمته دولار ونصف الدولار على عدد من العمال العاطلين والمتضررين من أزمة كورونا.

وأثار المقطع غضب ناشطين ومغردين في إيران، قالوا إن تصرف رجل الدين هذا "مهين"، ولا يجب أن يصدر عن رجل في مثل مقامه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا