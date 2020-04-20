إيران.. استقالة إمام مسجد بعد تداول فيديو "مهين" للفقراء

قدم أحد أئمة مساجد مدينة إيرانشهر الإيرانية استقالته بعد انتقادات واسعة تعرض لها إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوزع المال على عمال فقراء في المدينة بطريقة وصفت بالمهينة.

ويظهر المقطع الإمام، ممثل المرشد الأعلى في المدينة، وهو بصدد توزيع ما قيمته دولار ونصف الدولار على عدد من العمال العاطلين والمتضررين من أزمة كورونا.

وأثار المقطع غضب ناشطين ومغردين في إيران، قالوا إن تصرف رجل الدين هذا "مهين"، ولا يجب أن يصدر عن رجل في مثل مقامه.

المصدر: RT