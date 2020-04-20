 
مباشر
عاجل
السعودية تسجل 1122 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سويسرا.. لقاح في موعد أقرب من المتوقع ضد كورونا

أخبار العالم

سويسرا.. لقاح في موعد أقرب من المتوقع ضد كورونا
فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/npe6

من المنتظر أن تطرح سويسرا خلال شهر أكتوبر القادم لقاحا ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
سويسرا.. أعداد ضحايا كورونا تواصل الارتفاع
سويسرا.. أعداد ضحايا كورونا تواصل الارتفاع

وقدم هذه المعلومة مارتن باخمان، رئيس قسم علم المناعة في مستشفى برن الجامعي، وأستاذ علم المناعة في جامعة برن بسويسرا وجامعة أكسفورد، اليوم الاثنين، للصحافيين المعتمدين في قسم الأمم المتحدة بجنيف خلال لقاء معه.

وتبعا لخطة العمل، سيطرح اللقاح في سويسرا بين شهري أكتوبر وديسمبر 2020، وسيطرح عالميا بداية من العام المقبل، وذلك تبعا للقدرة على الإنتاج، ولمدى سماح الإدارات المحلية للدول باستقبال هذا اللقاح.

وسيتم إنتاج اللقاح في شركات أدوية سويسرية، وستجري الأبحاث بالتعاون بين عدد من الدول ومراكز الأبحاث، إضافة لمنظمة الصحة العالمية.

سويسرا.. لقاح في موعد أقرب من المتوقع ضد كورونا

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا