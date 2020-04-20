كورونا.. بعد عودة سفينة ارتفاع عدد الإصابات في تايوان

قالت حكومة تايوان إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 21 منها تعود لبحارة كانوا على متن سفن تابعة للبحرية زارت دولة بالاو، التي نفت بدورها أن تكون مصدر العدوى.

وقال وزير الصحة في بالاو، إيمايس روبرتس: "من المستبعد أن الفيروس مصدره بالاو، ولا يوجد سبب يدعونا للهلع هنا"، مضيفا أن زيارة السفينة التايوانية لدولته مر عليها أكثر من شهر، ولم يتم تشخيص أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد بعدها.

وكان وزير الصحة في تايوان، تشن شيه تشونغ، أعلن في مؤتمر صحفي أن الحالات المكتشفة حتى الآن كانت على متن واحدة من ثلاث سفن زارت بالاو، لكن المزيد من التحقيقات ستجرى لتحديد مصدر التقاط البحارة للعدوى.

وتلقت بالاو مساعدة من تايوان لمكافحة الفيروس، بما شمل أجهزة اختبارات للحالات المشتبه بها وكمامات.

وقال المكتب الرئاسي في تايوان السبت إن الرئيسة، تساي إينج وين، حضرت مراسم استقبال السفن لدى عودتها، لكنها لوحت للبحارة من على الشاطئ ولم تتعرض لخطر العدوى.

وسجلت تايوان بذلك 420 إصابة بالفيروس، من بينها ست وفيات.

المصدر: "رويترز"