الخارجية الإيرانية تبدي استعدادها للحوار مع الدول العربية وعلى كافة المستويات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده مستعدة للحوار والتعاون مع الدول العربية المطلة على الخليج، دون أي شروط مسبقة، وعلى كافة المستويات.

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وقال موسوي اليوم الاثنين: "من التطورات التي أفرزتها جائحة كورونا هي أنها قاربت من وجهات النظر بين البلدان وأعادت ترتيب الأولويات.. إيران على استعداد للحوار والتعاون مع الدول العربية المطلة على الخليج، دون أي شروط مسبقة وعلى كافة المستويات".

من جانب آخر، لفت موسوي إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول وجود مسعى ايراني للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا "فارغة"، وترامب "يسعى إلى سرقة الأضواء".

وأكد موسوي أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بعد فرض كل هذه الضغوط الاقتصادية على البلاد.

المصدر: RT