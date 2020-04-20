أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا في معدل الوفيات اليومي لليوم الثاني على التوالي.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين، "ارتفع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد إلى 200210 من مستوى 195944 أمس، كما بلغ إجمالي الوفيات 20852 بعد أن كانت عند مستوى 20453".

إقرأ المزيد

وشهدت الحصيلة اليومية لمعدلات الوفيات بالفيروس انخفاضا ملموسا على مدار اليومين الماضين مسجلة اليوم 399 بعد أن كانت 410 حالة وفاة جديدة أمس الأحد، سبقتها 565 حالة وفاة يوم السبت.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أعلن مؤخرا عزمه تمديد نظام التأهب القصوى الساري منذ 14 مارس، حتى 9 مايو القادم، مع السماح للأطفال بالخروج من المنازل بدءا من 27 أبريل.

المصدر: وكالات