العثور على جثث أطفال في مكب تراب بالصين والسلطات تبحث عن الجاني

اعتقلت الشرطة الصينية 8 مشتبه بهم جنائيا بعد العثور على 4 جثث لأطفال في مكب تراب في مقاطعة خنان بوسط الصين.

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وتم العثور على جثث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات في مجتمع سكني في محافظة يوانيانغ يوم السبت الماضي. وكان الأطفال من قرية مجاورة.

وكشف التحقيق الأولي أن الأطفال ربما دخلوا المجتمع السكني قيد الإنشاء من خلال كسر السياج ودفنهم في الأرض.

وتم اعتقال المشتبه بهم، بمن فيهم مدراء مشروع البناء وسائق الحفار للمزيد من التحقيق، وفقا للشرطة المحلية.

المصدر: شينخوا