إسرائيل تسجل 136 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل 136 إصابة ووفاة واحدة منذ مساء أمس، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 13654 إصابة و173 وفاة.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هناك 150 حالة خطيرة، بينها 144 على أجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى 134 حالة متوسطة و9326 حالة طفيفة و3872 حالة شفاء.

وكان إجمالي الإصابات التي سجلتها إسرائيل بحلول صباح أمس الأحد 13362، ما يعني أن العدد ارتفع بواقع 292 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية