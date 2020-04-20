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تايلاند.. لا وفيات بكورونا لليوم الثالث على التوالي وارتفاع طفيف في الإصابات

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تايلاند.. لا وفيات بكورونا لليوم الثالث على التوالي وارتفاع طفيف في الإصابات
Reuters
بانكوك- تايلاند
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أعلنت السلطات الصحية في تايلاند تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا وفيات لليوم الثالث على التوالي.

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وجاء في بيان اليوم الاثنين: بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2792 بعد تسجيل 27 حالة جديدة، وعدد الوفيات بقي عند مستواه 47، كما تم شفاء 1995 مصابا.

وأضاف البيان: "لا تزال العاصمة بانكوك أكثر المناطق المصابة بالفيروس.. لاحظنا تغييرا في ديناميكيات انتشار هذا الوباء في الأيام الأخيرة، مع تراجع في عدد الإصابات اليومية، إذ لم تسجل بعض المقاطعات ولا إصابة واحدة جديدة بالفيروس في الأيام الـ 28 الماضية".

المصدر: نوفوستي

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