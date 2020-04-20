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ارتفاع قياسي جديد في الإصابات بكورونا في الهند على أساس يومي

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ارتفاع قياسي جديد في الإصابات بكورونا في الهند على أساس يومي
Reuters FRANCIS MASCARENHAS
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى ارتفاع يومي للمؤشر منذ تفشي الوباء في البلاد.

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بذلك بلغت حصيلة الإصابات المسجلة في الهند 17265، بينها 543 حالة وفاة، بزيادة 36 حالة خلال اليوم الأخير، بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 2547.

وكان الارتفاع القياسي السابق في الأصابات تم تسجيله أمس الأحد بواقع 1334 حالة خلال يوم واحد.

وفرضت السلطات الهندية إجراءات حجر صحي صارمة في البلاد منذ 24 مارس لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم تمديدها حتى 3 مايو المقبل.

المصدر: وكالات

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