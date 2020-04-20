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أمريكيون يحتجون على أوامر البقاء بالمنازل

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أمريكيون يحتجون على أوامر البقاء بالمنازل
Reuters
أولمبيا، ولاية واشنطن
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تجمع الآلاف عند مبنى الكونغرس بولاية واشنطن للاحتجاج على أمر حاكم الولاية جاي إنسلي بالبقاء في البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا، ليخرقوا بذلك حظرا على تجمع خمسين شخصا أو أكثر.

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وقدرت الشرطة عدد الحشد بنحو 2500 شخص، مما يجعله أحد أكبر الاحتجاجات في الولايات الأمريكية على العزل العام خلال الأسبوع الأخير.

وعلى الرغم من مناشدات الشرطة لمنظمي التجمع بوضع كمامات لم يفعل كثيرون ذلك.

وفي أولمبيا عاصمة الولاية، تجمع مئات بشكل متقارب على درجات مبنى الكونغرس وحول نافورة في مخالفة لإرشادات الولاية والحكومة الاتحادية خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال تيلر ميلر(39 عاما) وهو مهندس من بريميرتون بواشنطن ومسؤول انتخابي بالحزب الجمهوري: "إغلاق الأعمال التجارية باختيار الرابحين والخاسرين وما يتضمنه ذلك من أشغال أساسية وغير أساسية يمثل انتهاكا لدستور الولاية وللدستور الاتحادي".

وكان ترامب قد أبدى على "تويتر" يوم الجمعة تأييده لاحتجاجات مماثلة في ميشيغان ومينيسوتا وفرجينيا "لتحريرها" من قواعد التباعد الاجتماعي.

وتجاوزت الحصيلة العامة للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس الأحد، حاجز 40 ألف حالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات والإصابات المسجلة بعدوى وباء كورونا.

المصدر: رويترز

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