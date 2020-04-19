خبير في "الصحة العالمية": لا تراهنوا على لقاح ضد كورونا.. قد لن يظهر أبدا

في وقت تسابق أطراف عدة الزمن للوصول إلى لقاح يمكن أن يحمي من فيروس كورونا، قدم أحد كبار خبراء منظمة الصحة العالمية توقعات متشائمة حول المسألة، محذرا من أن اللقاح قد لن يظهر أبدا.

وجاء هذا التحذير على لسان البروفيسور ديفيد نابارو، وهو أستاذ في مجال الصحة العالمية بالكلية الامبراطورية للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن، والعضو في البعثة الطبية المخصصة بجائحة فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية.

وفي حديث لصحيفة "أوبزيرفر" البريطانية، دعا نابارو الجميع إلى عدم التعويل على سرعة تطوير اللقاح وبدلا من ذلك "التكيف" مع الخطر الناجم عنه.

وقال: "ليس بالضرورة أن يتكلل العمل على تطوير لقاح آمن وفعال ضد كل فيروس بالنجاح، وبعض الفيروسات معقدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتطوير اللقاح، لذا ينبغي علينا في المستقبل المنظور، إيجاد سبل للتعامل مع هذا الفيروس كتهديد مستمر".

وشدد على أن التعايش مع الفيروس سيصبح "واقعا طبيعيا جديدا بالنسبة للجميع"، وأضاف: "هذا يعني أنه يجب عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المرض وكذلك المخالطين لهم. ويجب حماية كبار السن، إضافة إلى ذلك، يجب توفير البنية التحتية الصحية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة".

المصدر: theguardian.com