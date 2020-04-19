عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز حاجز 40 ألف حالة

تجاوزت الحصيلة العامة للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، حاجز 40 ألف حالة.

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وحتى الوقت الحالي من اليوم الأحد سجلت في الولايات المتحدة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، 755162 إصابة مؤكدة بالفيروس بينها 40109 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات والإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19".

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض، حيث يبلغ هذا العدد في البلاد 23660، بينما تعتبر الثالثة من حيث حصيلة الإصابات بـ178972 حالة.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة من ناحية الوفيات بالمرض بـ20453 حالة، والموقع الثاني من حيث عدد الإصابات بـ195944 حالة.

ويتعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن سيد البيت يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويعتبر أن الجائحة تجاوزت ذروتها في بلاده، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق اقتصاد البلاد والقيود التي تم فرضها، وخلافات من بعض الحكام حول إجراءات رفع القيود العامة.

واحتدم الجدل في الايام الأخيرة بين حكام الولايات الأشد تضررا من فيروس كورونا في البلاد من جهة، ترامب وإدارته من جهة أخرى، بسبب زعمه أن لديهم إمكانات لإجراء ما يكفي من الفحوص وفرصة لإعادة فتح الاقتصادات سريعا.

المصدر: RT + worldometers