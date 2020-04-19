رئيس وزراء إيطاليا يطالب بتضامن أوروبي دعما لسندات كورونا

كرر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، مطالباته للاتحاد الأوروبي بإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو لإظهار تضامن التكتل في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة "زوديتشه تسايتونغ" الألمانية ستنشر الاثنين، إن إصدار مثل هذه السندات ليس القصد منه مشاركة الدين الإيطالي الفردي السابق أو اللاحق.

وتم نشر مقتطفات من المقابلة اليوم، قبل صدور الصحيفة.

وصرح كونتي بأنه يتعين على ألمانيا وهولندا تغيير وجهات نظرهما لإظهار أن أوروبا تتكلم بلسان واحد.

وأكدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مدعومة من هولندا، أنها لا تعتبر السندات المشتركة لمنطقة اليورو، الطريق الصحيح لدعم الإنفاق الصحي ودعم خطط الإنقاذ الاقتصادي في تكتل عملة اليورو المكون من 19 دولة.

وتريد برلين تطبيق آلية الاستقرار الأوروبية "إي إس إم" بدلا من السندات المشتركة لمنطقة اليورو، بينما يمكن أن يكثف بنك الاستثمار الأوروبي جهوده لإعطاء الشركات المتعثرة ضمانات قروض.

Italiens Premier Giuseppe Conte trägt die Verantwortung in einer der schwersten Krisen seines Landes. Ein Gespräch mit @OliverMeiler über mangelnde Solidarität in der EU, kurze Nächte und Länder, die sich wie Klassenbeste aufführen. #SZPlushttps://t.co/ohMhi4lpV6 — Süddeutsche Zeitung (@SZ) April 19, 2020

المصدر: رويترز