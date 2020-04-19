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أردوغان وترامب يتفقان على مواصلة التعاون ضد وباء فيروس كورونا

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أردوغان وترامب يتفقان على مواصلة التعاون ضد وباء فيروس كورونا
Reuters
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أجرى الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترمب، اتصالا هاتفيا، اتفقا خلاله على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة الخطر الناجم عن فيروس كورونا على السلامة العامة والاقتصاد.

وبحث الجانبان "القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، حسب ما أعلنته الرئاسة التركية في بيان أصدرته إثر المكالمة.

وأضاف البيان أن أردوغان وترامب اتفقا "بموجب روح التضامن" بين الدولتين الحليفتين في الناتو على "مواصلة التعاون الوثيق ضد التهديد الذي يشكله وباء كورونا على السلامة العامة والاقتصاد".

المصدر: الرئاسة التركية

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