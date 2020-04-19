تركيا تسجل 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 2017

سجلت تركيا اليوم الأحد 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 2017 في البلاد.

كما أعلنت وزارة الصحة التركية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 80306 حالات بعد تسجيل 3977 حالة جديدة اليوم الأحد، وهو أعلى معدل إصابات بين الدول خارج أوروبا وأمريكا.

Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.

https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/3pg0WRQuey — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2020

ووفقا للصحة التركية، فقد تعافى 11976 شخصا من مرضى كورونا حتى اليوم، فيما وصل عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أجريت في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، إلى 35344، وشملت الاختبارات إجمالا 634000 شخص.

وشهدت تركيا منذ إعلانها في 10 مارس الماضي عن أول حالة إصابة بكورونا في أراضيها، تفشيا سريعا للمرض، وتحتل اليوم المركز السابع عالميا من حيث عدد الإصابات بالعدوى.

المصدر: رويترز + RT