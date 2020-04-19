نيجيريا.. 10 قتلى و45 جريحا جراء حادث شاحنة شمال غربي البلاد

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 45 آخرون بجروح جراء انحراف شاحنة من مسارها في ولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة Daily Post النيجيرية، عن مسؤول في شرطة الولاية قوله، إن الحادث وقع ليلة السبت إلى الأحد على طريق "كاسوار جاجي - غوساو"، حيث أسفر حادث شاحنة كانت تقل ركابا وبضائع من سوق محلية، عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 45.

فيما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، نقلا عن أجهزة الأمن المحلية، بأن سائق عربة الشحن فقد السيطرة عليها، ما تسبب بخروجها عن الطريق واصطدامها بشجيرات، دون ورود تفاصيل أخرى.

وأضافت الوكالة أن الشرطة بدأت التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي