وباء كورونا.. تشيلي الثالثة في أمريكا اللاتينية بعدد الإصابات

أعلنت السلطات في تشيلي ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا لأكثر من 10 آلاف، وسجلت بذلك ثالث أعلى معدل للإصابة بين دول أمريكا اللاتينية بعد البرازيل وبيرو.

وقالت وزارة الصحة التشيلية اليوم الأحد، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 133 حالة.

وقد سجلت البلاد أول حالة إصابة بعدوى كورونا في 3 مارس الماضي، ليقفز هذا المؤشر لاحقا إلى 1000 حالة خلال 23 يوما، وبعد ذلك تسارعت وتيرة انتشار المرض حيث تخطت حاجز الـ 5000 بحلول 7 أبريل.

وتشهد العاصمة سانتياغو الني يقطنها قرابة 6 ملايين نسمة، أعلى معدلات تفشي الفيروس، وهو ما دفع السلطات إلى غلق عدد من مناطقها وإيقاف عمل جميع الشركات غير الأساسية تقريبا.

وأعلنت الحكومة في تشيلي الجمعة الماضي، أن إجراءات تحفيز طرحتها لتقليص الضرر الملحق بالاقتصاد بفعل أزمة كورونا، وقيمتها 17 مليار دولار، ستضاعف العجز في الميزانية بمقدار 8%، وهو أكبر فجوة بين الإيرادات والنفقات منذ 1990 في بلد يعاني من تداعيات موجة احتجاجات ضد التفاوت الاقتصادي اندلعت في أواخر 2019 وصاحبتها أعمال شغب.

المصدر: رويترز