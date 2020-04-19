الدفاع الألمانية ترغب بشراء 45 مقاتلة أمريكية

ترغب وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، بشراء 45 طائرة مقاتلة من طراز F-18 من شركة بوينغ الأمريكية.

وذكرت مجلة "شبيغل" الأسبوعية، نقلا عن مصادر خاصة بها، أن الوزيرة كتبت عن ذلك لنظيرها الأمريكي مارك إسبر.

وأشارت المجلة، إلى أن المباحثات بين واشنطن وبرلين تجري على مدى عدة سنوات، حول استبدال مقاتلات Tornado الموجودة لدى الجيش الألماني، بمقاتلات أمريكية حديثة.

ونوهت المجلة، بأن مثل هذه الخطط كانت لدى وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاي. ولكن هذه الخطط لم تنل موافقة الحزب الديمقراطي الألماني، الذي أصر ممثلوه على ضرورة توقيع العقد ليس فقط مع شركة بوينغ، بل ومع شركة "إير باص" الأوروبية التي تنتج ويمكنها توريد مقاتلات Eurofighter.

وتؤكد المجلة، أن أورسولا فون دير لاي، كانت مستعدة في فترة ما، للموافقة على شروط الشركاء في الائتلاف الحاكم، لكن بعد تولي كارينباور منصب الوزيرة، أصرت على الاتفاق مع بوينغ فقط، وهو ما قد يتسبب بخلافات سياسية داخلية في الائتلاف.

وشددت "شبيغل"، على أن صفقة الطائرات الحربية، تتضمن شراء 30 مقاتلة من طراز Superhornet القادرة على حمل الرؤوس النووية الأمريكية الموجودة في إحدى القواعد الأمريكية في ألمانيا.

المصدر: تاس





