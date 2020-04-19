"الصحة البرتغالية": عدد الإصابات بكورونا في البلاد تجاوز 20 ألف

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البرتغال 20 ألف حالة، حسبما أوردت وزارة الصحة الوطنية، اليوم الأحد.

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وقالت الوزارة في بيان، إن 521 إصابة جديدة جرى تسجيلها في البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء انتشار عدوى "كوفيد-19" 20206 حالة، بينها 714 حالة وفاة (بما فيها 27 وفاة مسجلة منذ أمس السبت).

وكشف البيان عن شفاء 610 حالات من المرض، ليبقى عدد المرضى الفعليين بمستوى 18,9 ألف حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع في شمال البلاد هو الأكثر تأزما، حيث تم تسجيل 12148 إصابة مؤكدة، بينها 409 وفيات.

وتم تمديد حالة الطوارئ في البرتغال، والتي تم إعلانها سابقا للحد من انتشار العدوى، حتى 2 مايو المقبل.

المصدر: نوفوستي