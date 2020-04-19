كوريا الجنوبية تسمح بالتنزه في الحدائق والرياضة والترفيه مع مراعاة التباعد الاجتماعي

قررت وزارة الصحة الكورية الجنوبية تمديد نظام التباعد الاجتماعي مع تخفيفه، حتى 5 مايو، وإعادة فتح المنتزهات والمرافق الترفيهية والسماح بنشاط محدود للنوادي الرياضية والمرافق الدينية.

وفي وقت سابق، دعت السلطات الكورية الجنوبية، المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى، وعدم عقد اجتماعات دينية ولقاءات جماعية بدون وجود ضرورة لذلك، وإغلاق صالات الألعاب الرياضية ومرافق الترفيه. في البداية، تم فرض هذه التدابير من 22 مارس إلى 5 أبريل، ولكن تم تمديدها حتى 19 أبريل.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تم الإبلاغ عن أقل من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، أي 30-50 حالة كل يوم.

وفي 18 أبريل، تم تسجيل ثماني إصابات جديدة فقط، خمسة منهم قادمون من الخارج. ولهذا السبب، قررت الحكومة السماح للمواطنين بالتنزه في الحدائق وممارسة الرياضة وإعادة فتح المنتزهات الوطنية والساحات والأزقة الصغيرة، التي تحظى بشعبية بين السكان، وكذلك أماكن تجمع المواطنين في الشارع والفعاليات ذات احتمالية منخفضة للإصابة، مثل ملاعب البيسبول.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح بدءا من 20 أبريل، ببيع الكمامات الطبية للذين يرغبون في شرائها لأقاربهم، حيث كان في السابق من الممكن شراء هذه الكمامات للاستخدام الشخصي للمعاقين وللأقارب المسنين والأطفال والزوجات الحوامل والمرضى في المستشفيات. وسمحت السلطات، كذلك للأجانب المقيمين بشراء الكمامات.

ولا تزال السلطات، تنصح المواطنين بصرامة باتباع جميع تدابير الوقاية من الفيروس ومراعاة المسافة بين الأشخاص، وعدم زيارة الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل، وارتداء الكمامة وتطهير اليدين عند الخروج، وإبلاغ المؤسسة الطبية عن وجود أعراض المرض.

المصدر: نوفوستي