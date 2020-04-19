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الدنمارك.. حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تقترب من 7.4 ألف حالة

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الدنمارك.. حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تقترب من 7.4 ألف حالة
Reuters Ritzau Scanpix
إعادة فتح مدارس في الدنمارك بعد تطبيق إجراءات العزل الصحي الصارمة
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أعلنت السلطات الدنماركية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ازداد بمقدار 142 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة العامة من الإصابات إلى 7384 حالة.

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وأفاد المعهد الحكومي الدنماركي لمواجهة الأمراض المعدية، اليوم الأحد، بأن 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 355 حالة، وأن 319 مصابا يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات البلاد، بينهم 84 في وحدات العناية المركزة.

وأضاف المعهد أن 91 ألف شخص خضعوا لفحص فيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشاره في أراضي البلاد.

وتعيش الدنمارك، منذ يوم الأربعاء الماضي، ما يعرف بالمرحلة الأولى من "إعادة افتتاح البلاد"، مع استئناف عمل عدد من رياض الأطفال والمدارس، وذلك بعد إجراءات صحية صارمة فرضتها السلطات للحد من انتشار العدوى.

المصدر: تاس

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