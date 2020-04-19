 
مباشر

سويسرا.. ارتفاع في عدد ضحايا فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار العالم

سويسرا.. ارتفاع في عدد ضحايا فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/np5z

أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الأحد تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وكالة الصحة العامة: "تم تسجيل 336 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 27740، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 1135".

وقد أعلنت الحكومة السويسرية، مؤخرا أنها ستبدأ تدريجيا اعتبارا من 27 أبريل في تخفيف القيود الجذرية التي فرضتها الشهر الماضي لمواجهة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
سويسرا تبدأ تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 27 أبريل
سويسرا تبدأ تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 27 أبريل

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا