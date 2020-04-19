كوريا الجنوبية تخفف بعض قيود التباعد الاجتماعي مع تراجع إصابات كورونا

بدأت كوريا الجنوبية تخفيف القيود على التجمعات في الكنائس وعلى الأحداث الرياضية، وذلك بعد تراجع عدد الإصبات بفيروس كورونا، حيث سجلت اليوم 8 إصابات فقط، وهو أقل عدد إصابات منذ شهرين.

وبتخفيف القيود بعض الشيء، لم يعد من اللازم على المنشآت عالية المخاطر كالكنائس إغلاق أبوابها، كما يمكن إقامة الفعاليات الرياضية كمباريات كرة القدم دون جمهور.

وقال رئيس الوزراء، تشونج سي-كيون، خلال اجتماع مع مسؤولي الحكومة، اليوم الأحد: "من الأسلم استمرار التباعد الاجتماعي الشديد، لكن هذا الأمر ليس سهلا من الناحية الواقعية. نحتاج إلى حل وسط".

وهذه هي المرة الأولى منذ 18 فبراير، التي تعلن فيها كوريا الجنوبية رقما أحاديا للزيادة اليومية في حالات الإصابة بكورونا. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 10661.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الحالات الجديدة 5 واردة من الخارج. وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 234.

ونجحت كوريا الجنوبية إلى حد كبير في السيطرة على تفشي الفيروس، وأعلنت في الآونة الأخيرة عن زيادة يومية في حالات الإصابة لا تتعدى الـ20 حالة.

المصدر: رويترز