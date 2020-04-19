رغم التحذيرات من كورونا.. إيرانيون يقومون بتجمعات دينية يومية في قم (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إيران وجود عشرات المواطنين في تجمع ديني بمدينة قم، رغم قرار حظر التجمعات لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ونشر "حزب فرشجرد" الإيراني المعارض، أمس السبت، على صفحته في موقع "تويتر" الفيديو معلقا عليه: "التجمع في مدينة قُم، وهو واحد من عشرات التجمعات الدينية التي تقام كل ليلة بشكل شبه خفي، بدون أي مراعات للإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي".

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بمنع التجمعات خلال شهر رمضان للحد من انتشار الوباء، منوها باستمرار تمديد إغلاق المساجد والمزارات الدينية لأسبوعين إضافيين.

وقال روحاني إن الأشغال الاقتصادية متوسطة الخطر ستستأنف اعتبارا من يوم غد الاثنين، منوها بأن الأشغال الاقتصادية التي تستأنف عملها ملزمة بتطبيق البروتوكولات الصحية، وأن الأعمال الاقتصادية الخطيرة التي تؤدي إلى تجمع المواطنين لا تزال ممنوعة.

کانال تلگرامی "پزشکان طرح" با انتشار این ویدئو از یک مجلس مذهبی در قم نوشته:



«این مجلسی است که دیشب در #قم برگزار شده، و یکی از ده‌ها هیاتی است که اخیرا هر شب به صورت نیمه‌مخفی و بدون کمترین مراقبت بهداشتی و فاصله‌گذاری برگزار می‌شود. pic.twitter.com/eknFFtdmiM — Iran Revival | فَرَشگَرد (@iranfarashgard) April 18, 2020

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، أمس السبت، استمرار انخفاض منحنى عدد الإصابات والوفيات بوباء "كوفيد-19" في البلاد، مشيرة إلى تسجيل 73 وفاة و1374 إصابة منذ أمس، ليغدو عدد الوفيات أكثر من 5 آلاف، ولتصل الإصابات إلى 80868 إصابة.

المصدر: RT