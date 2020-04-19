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إيران تزيح الستار عن منظومتي رادار استراتيجيتين (صور)

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إيران تزيح الستار عن منظومتي رادار استراتيجيتين (صور)
فارس
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تمت اليوم الأحد إزاحة الستار عن منظومتي الرادار الاستراتيجيتين "خليج فارس" و "مراقب"، بحضور القائد العام للجيش الإيراني للدفاع الجوي عبدالرحيم موسوي.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، فرادار "خليج فارس" البعيد المدى والاستراتيجي والذي يبلغ مداه 800 كيلومترا، هو رادار ثلاثي الأبعاد بتقنية جديدة قادر على اكتشاف جميع الأهداف التقليدية والشبح والصواريخ الباليستية.

إيران تزيح الستار عن منظومتي رادار استراتيجيتين (صور)
رادار "خليج فارس"

وبخصوص رادار "مراقب"، فهو عبارة عن مجموعة من رادارات التحكم الدقيقة ثلاثية الأبعاد ومزود بأحدث التقنيات ويعمل بمدى 400 كيلومتر.

إيران تزيح الستار عن منظومتي رادار استراتيجيتين (صور)رادار "مراقب"

وباستطاعة هذا الرادار الكشف عن الأهداف الجوية بدقة عالية جدا ورصد مجموعة متنوعة من الأهداف الصغيرة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة والطائرات المسيرة وطائرات الشبح.

وتم تصميم وتصنيع هذا الرادار بهدف المراقبة الجوية بعيدة المدى من قبل منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي لقوة الدفاع الجوي وبالتعاون مع الشركات المعرفية وهو الآن جاهز للعمل التشغيلي.

المصدر: فارس

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