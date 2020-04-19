تحذيرات من تداعيات استئناف النشاط الاقتصادي في طهران

حذر قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران من تداعيات زيادة حركة المواطنين في العاصمة الإيرانية منذ يوم أمس السبت، بعد استئناف النشاط الاقتصادي فيها.

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ووصف علي رضا زالي زيادة التردد داخل العاصمة بأنه أمر مقلق، داعيا المواطنين إلى أخذ فيروس كورونا على محمل الجد.

وأضاف زالي في تصريح للتلفزيون الرسمي أن أعداد المصابين بالفيروس في طهران ازداد بنسبة 7%، مشيرا إلى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية دخل 237 مصابا جديدا بالفيروس مشافي العاصمة، فيما نقل 91 آخرون إلى غرف العناية المركزة.

من جانبه، قال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي، إن أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا أكبر بكثير من الإحصاءات التي تعلن عنها وزارة الصحة.

وأضاف خلال اجتماع مجلس بلدية طهران صباح اليوم الأحد، أن "الاعتقاد بأن الظروف في إيران باتت عادية بناء على الاحصاءات الرسمية، من الممكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات لرفع القيود المفروضة، بينما أن معطيات تقرير مركز الأبحاث في البرلمان المبني على آراء المختصين والدراسات تشير إلى أن أعداد المصابين والوفيات أكبر بكثير من الأرقام المعلنة".

وكانت طهران قد استأنفت أمس السبت الأنشطة الاقتصادية الأقل خطورة، على أن تستأنف اعتبارا من غد الاثنين الأعمال المصنفة على أنها ذات خطر متوسط، حيث ستجري إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية المسقفة، بينما تبقى المطاعم والمقاهي ودور السينما وصالات الأفراح مغلقة حتى إشعار آخر.

المصدر: RT