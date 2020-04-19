وحدات مختصة من الجيش الروسي تواصل المساعدة في مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا

قامت وحدة مختصة من الجيش الروسي بتطهير وتعقيم دور للمسنين في مدينتي سيرينا وفيريدلو في إيطاليا، في إطار دعم جهود نظرائهم الإيطاليين في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد: "قام الخبراء العسكريون الروس، إلى جانب وحدات من الجيش الإيطالي مختصة في الحماية من المواد المشعة والمواد الكيميائية، بتطهير وتعقيم دور للمسنين في مدينتي سيرينا وفيرديلو".

يشار إلى أن عمدة فيرديلو بمقاطعة بيرغامو، فابيو موسالي، التقى في اجتماع الأخصائيين الروس وأعرب عن شكره لمجهوداتهم ودعمهم في مكافحة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، وأشاد بعملهم ومدى فعاليته للحد من تفشي وباء كورونا.

وكانت روسيا من أولى الدول المبادرة بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا، حيث أرسلت في شهر مارس الماضي، 15 طائرة شحن عسكرية محملة بأجهزة التنفس الاصطناعي، ومواد الفحص والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى خبراء في مجال الوقاية والحماية من المواد الكيميائية والمواد المشعة، للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا هناك.

المصدر: نوفوستي