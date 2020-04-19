"ياسان" الروسية "صداع في زمن السلم وخطر قاتل أثناء الحرب"

كشفت صحيفة "National Interest" عن إخفاق البحرية الأمريكية في تتبع أثر الغواصة الروسية "ياسان"، ما أثار إعجاب أميرال البحرية الأمريكية، ديف جونسون، بهذه الغواصة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الأميرال ديف جونسون، طلب بعد ذلك نموذجا مصغرا للغواصة الروسية ووضعه في مكتبه، قائلا: "حتى لا ننسى مع ماذا سيتعامل أسطول البحرية الأمريكية!".

وقالت الصحيفة إن أهم ما يميز الغواصة الروسية هذه هو قدرتها على التخفي، وهذا ما تأكد سنة 2018 عندما أبحرت الغواصة الروسية في المحيط الأطلسي، ولم يتمكن الجيش الأمريكي من العثور عليها لعدة أسابيع.

وأوضحت "National Interest" أن قدرة الغواصة الروسية على الإفلات من المراقبة يعود للمواد الفولاذية التي صُنعت منها، والتي تخفض الإشارات المغناطسية المنبعثة منها، ما يقلل إلى حد كبير من إمكانية تتبعها ويساعدها في الإفلات من المراقبة.

وخلص كاتب المقال إلى أن "فقدان غواصة روسية في زمن السلم هو صداع، لكن الإخفاق في تحديد مسار غواصة أثناء الحرب هو خطر قاتل".

المصدر: National Interest