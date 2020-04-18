ترامب: سأرسل أجهزة تنفس صناعي لإيران "إذا كانت تريدها"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيرسل أجهزة تنفس صناعي لإيران "إذا كانت تريدها".

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وفي شهر مارس، أعلن ترامب عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مواجهة انتشار فيروس كورونا، في حال قبلت طهران بذلك.

وقال ترامب في تصريح لقناة "فوكس نيوز" حينها، إن الولايات المتحدة "تساعد عددا من البلدان في مواجهة فيروس كورونا، وسنساعد إيران إذا كانت تريد ذلك".

كما أفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سابقا بأن واشنطن عرضت على السلطات الإيرانية المساعدة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن واشنطن تقدمت بهذا العرض عن طريق السفارة السويسرية في طهران.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية علقت على العرض الأمريكي، في ذلك الوقت، ووصفته بـ"المضحك"، وقالت إنه "لعبة سياسية".

المصدر: رويترز