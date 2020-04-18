ترامب يتوعد الصين بـ"تبعات" إذا كانت مسؤولة عن جائحة كورونا بشكل متعمد

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بـ"تبعات"، في حال تبين أنها بادرت بجائحة فيروس كورونا بشكل متعمد.

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت: "يجب أن تكون هناك تبعات بالنسبة إلى الصين إذا كانت هي مسؤولة عن جائحة فيروس كورونا بشكل متعمد".

وأضاف ترامب أن "العلاقات مع الصين كانت جيدة حتى فعلهم لذلك"، في إشارة إلى تصرفات الصين في ظل الجائحة.

وتابع أن "مسألة الصين تكمن في ما إذا كانت بداية جائحة فيروس كورونا تمثل خطأ خرج عن السيطرة أو إجراء تم القيام به بشكل متعمد".

كما واصل الرئيس الأمريكي انتقاداته إلى منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن هناك سبل أفضل لإنفاق 500 مليون دولار تحصل عليها هذه المؤسسة عادة.

ووجه ترامب في الأيام الماضية انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية السلطات الصينية في هذا الموضوع.

كما هاجم ترامب منظمة الصحة العالمية، المتهمة من قبله بالانحياز إلى الجانب الصيني في إجراءاتها وتقديم معلومات خاطئة للولايات المتحدة، ليعلن الرئيس الأمريكي مؤخرا وقف تمويل هذه المؤسسة الدولية على الرغم من استمرار الجائحة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 735 ألف حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة بـ38779 حالة.

المصدر: وكالات