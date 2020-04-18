ترامب: نرى مؤشرات على تجاوز ذروة جائحة كورونا

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا في بلاده تشير إلى تجاوز ذروة الجائحة، مشيرا في هذا السياق إلى أن بعض الولايات ستبدأ قريبا رفع القيود العامة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت حول آخر تطورات الجائحة في الولايات المتحدة: "لا نزال نرى عددا من المؤشرات الإيجابية تدل على أن الفيروس تجاوز ذروته".

وأفاد ترامب في هذا السياق بأن بعض الولايات في البلاد ستبدأ إجراءات تدريجية لإعادة فتح اقتصاداتها، موضحا أن ولايتي تكساس وفيرمونت قررتا السماح لبعض المنشآت باستئناف العمل اعتبارا من الاثنين، لكن مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الضرورية، بينما ستبدأ مونتانا تخفيف تدابير الإغلاق العام يوم الجمعة المقبل.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنحو 735 ألف حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة بـ38779 حالة.

ويتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون"، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق اقتصاد البلاد والقيود التي تم فرضها، وخلافات من بعض الحكام حول إجراءات رفع القيود.

المصدر: وكالات