مسؤول صحي: الحصيلة الفعلية لوفيات كورونا في إندونيسيا وصلت 1000

قال الرئيس العام لجمعية الأطباء الإندونيسيين داينج فقيه، إن حصيلة وفيات كورونا في البلاد وصلت على الأرجح إلى ألف شخص، أي ما يقارب ضعف العدد الرسمي وهو 535 وفاة.

وهناك تفاوت بين الأرقام الرسمية وتقديرات جمعية الأطباء الإندونيسيين، لأن البيانات الرسمية لا تتضمن الوفيات من بين المرضى الذين يشتبه إصابتهم بالفيروس، لكنهم مازالوا في انتظار نتائج التحليلات.

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وصرح داينج لوسائل إعلام محلية: "أولئك الذين لم يتم حتى الآن تأكد إصابتهم بمرض كوفيد-19، لا تفيد المستشفيات بوفاتهم جراء المرض".

وحتى مع الأرقام الرسمية تكون إندونيسيا قد أعلنت عن وفيات بفيروس كورونا أكثر من أي دولة آسيوية أخرى بخلاف الصين.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم السبت تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.

وتجاوزت إندونيسيا يوم الجمعة الفلبين لتصبح البلد الذي به أعلى عدد من المصابين في منطقة جنوب شرق آسيا.

المصدر: رويترز