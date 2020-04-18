نتنياهو يعلن تخفيف القيود العامة في إسرائيل وسط تراجع ملموس لإصابات كورونا اليومية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستبدأ اعتبارا من الأحد عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا على خلفية تباطؤ وتيرة ارتفاع الإصابات.

وقال نتنياهو، في كلمة تلفزيونية ألقاها اليوم السبت، إن "إسرائيل نجحت حتى الآن في تنفيذ مهماتها" في مكافحة الجائحة، مشيرا إلى أن "الإجراءات التقييدية أثبتت فعاليتها في إبطاء معدل الإصابات".

وأضاف: "النتائج الجيدة التي حققناها تسمح لنا ببدء اتخاذ خطوات في اتجاه معاكس، أي نحو تخفيف الإجراءات بدل تشديدها".

وذكر نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية ستخفف بشكل تدريجي، اعتبارا من الأحد، القيود العامة في مجال التنقلات، كما ستسمح باستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن هذه الخطوات ستؤدي إلى ارتفاع نسبة العمل في أماكن الشغل من 15% إلى 30%، حيث سيصدر سماح بإعادة فتح بعض المحلات التجارية مع استمرار إغلاق المجمعات الكبيرة والأسواق.

كما تتضمن التخفيفات السماح للناس بزيارة المحلات التجارية والصيدليات على بعد 500 متر من بيوتهم وليس 100 متر، مثلما كان سابقا، إضافة إلى إقامة صلوات جماعية في الشوارع ضمن مجموعات تشمل 10 أشخاص، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وسجلت في إسرائيل حتى اليوم 13265 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 164 وفاة، إلا أن معدل ارتفاع المصابين شهد خلال الأسبوعين الماضيين، حسب معطيات وزارة الصحة، تراجعا ملموسا.

ووصلت وتيرة زيادة الإصابات إلى ذروتها في 31 مارس، عندما سجل المعدل اليومي 741 إصابة جديدة، لكن هذا المستوى انخفض بشكل كبير منذ ذلك التاريخ، ووصل اليوم هذا المؤشر إلى نقطة 271 حالة جديدة فقط.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام إسرائيلية