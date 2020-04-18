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الدنمارك‭ ‬تزيد من الدعم الاقتصادي للأعمال التي تضررت من تفشي كورونا

أخبار العالم

الدنمارك‭ ‬تزيد من الدعم الاقتصادي للأعمال التي تضررت من تفشي كورونا
Reuters
الدنمارك‭
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أعلنت الحكومة الدنماركية إجراءات تبلغ قيمتها نحو 100 مليار كرونة (14.6 مليار دولار) لدعم الأعمال والشركات المتضررة من قرارات العزل والإغلاق المفروضة لاحتواء انتشار كورونا.

وقالت الحكومة إن الإجراءات تشمل مساعدات اقتصادية مباشرة للشركات وقروضا بضمان من الدولة ومد أجل دفع الضرائب.

وأضاف وزير المالية نيكولاي وامين لمحطة "دي آر" الحكومية: "بهذا الاتفاق نرسل 100 مليار كرونة للشركات لمساعدتها ومساعدة موظفيها خلال هذا الوقت".

ويأتي المبلغ إضافة على إجراءات قيمتها 287 مليار كرونة تم الإعلان عنها بالفعل لمساعدة الشركات بما يشكل حزم مساعدات مباشرة ستكلف الدولة أكثر من 60 مليار كرونة.

المصدر: وكالات

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