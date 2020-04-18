كورونا في إسبانيا.. تمديد ثالث لنظام الإغلاق وتخفيف القيود المفروضة على الأطفال

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عزمه تمديد نظام التأهب القصوى الساري منذ 14 مارس، حتى 9 مايو القادم، مع السماح للأطفال بالخروج من المنازل بدءا من 27 أبريل.

وقال سانشيز في خطاب متلفز وجهه اليوم السبت: "من المستحيل اليوم إلغاء إجراءات العزل"، مضيفا أنه سيطلب من البرلمان تمديدا ثالثا لـ15 يوما إضافيا للإغلاق العام المفروض لكبح فيروس كورونا في البلاد، أي لغاية 9 مايو.

وبخصوص الأطفال، قال سانشيز إن السماح بالخروج من المنازل سيكون "محدودا وسيخضع لشروط تتيح تجنب الإصابة بالعدوى"، دون تقديم مزيدا من التفاصيل حول الموضوع.

وبدأت إسبانيا في تخفيف الإغلاق الصارم المفروض منذ في 14 مارس، وفتح هذا الأسبوع بعض قطاعات الاقتصاد.

وقد سجلت البلاد أول حالة إصابة بالفيروس في 31 يناير الماضي، ليبلغ حاليا عدد الصابين أكثر من 192 ألفا، توفي منهم أكثر من 20 ألف مريض.

المصدر: وكالات



