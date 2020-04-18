كورونا.. حاكم نيويورك يعبر عن تفاؤله ويكشف عن طريقة إعادة فتح الشركات والمدارس

أعرب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، آندرو كومو، اليوم السبت، عن تفاؤله إزاء تجاوز ذروة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

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وقال آندرو كومو إن الانخفاض الأحدث في عدد من يدخلون المستشفيات، وغير ذلك من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع، يشير إلى أن الولاية ربما تكون قد تجاوزت ذروة أزمة فيروس كورونا وفي طريقها نحو استقرار نظام الرعاية الصحية.

وأضاف كومو قائلا: "إذا نظرت إلى الأيام الثلاثة الماضية، يمكنك القول بأننا تجاوزنا مرحلة استقرار المنحنى وبدأنا في النزول وهو ما سيكون خبرا سارا للغاية".

وجاء تصريح كومو، الذي اتسم بتفاؤل حذر، خلال إفادته الصحفية اليومية وتزامنا مع انخفاض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء الولاية إلى 540 في 17 أبريل، نزولا من 630 حالة وفاة في اليوم السابق، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين.

وصرح حاكم ولاية نيويورك بأن عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من "كوفيد-19" بلغ 16967، بانخفاض يزيد على 1300 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد المسؤول الأمريكي أنه سيتخذ نهجا حذرا فيما يتعلق بإعادة فتح الشركات والمدارس في الولاية.

المصدر: رويترز